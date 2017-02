Neuer Silberpfeil in Silverstone

So sieht er aus der neue Silberpfeil, mit dem das Mercedes Team in diesem Jahr in der Formel 1 an den Start geht. Die Fahrer sind der bereits bekannte und etablierte Pilot Hamilton. Sowie der Neue im Team: der finnische Fahrer Bottas. Der ersetzt den als amtierenden Weltmeister abgetretenen Rosberg. Doch im Mittelpunkt stand am Donnerstag auf der britischen Rennestrecke in Silverstone der Silberpfeil. Der FW08 von Mercedes soll dann ab Montag in Barcelona getestet werden. Der komplett überarbeitete Wagen ist aufgrund der geänderten Regeln in der Formel 1 schneller und fährt mit breiteren Reifen. Das erste Rennen findet Ende März im australischen Melbourne statt.