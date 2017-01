Draußen herrschte am Montagmorgen in Frankfurt zwar eher Schmuddelwetter, doch 2017 fing für Aktienanleger vielversprechend an. Die Börsen in Europa setzten ihre Kursrally am ersten Handelstag des neuen Jahres zunächst fort. Der Dax kletterte um 0,9 Prozent auf 11.584 Punkte und notierte damit erstmals seit August 2015 wieder über der Marke von 11.500 Zählern. Arthur Brunner von ICF Kursmakler mit einer Momentaufnahme. O-Ton: "Der Markt ist zuerst den Vorgaben gefolgt, hat schwächer eröffnet. Das lag auch daran, dass die meisten großen Börsen heute noch geschlossen sind. Später gab es dann Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes, die deutlich besser als erwartet ausgefallen sind, und so konnte der Dax zulegen." Mit Blick auf mögliche Dax-Entwicklungen im angebrochenen Börsenjahr gab sich der Wertpapierhändler vorsichtig optimistisch. Doch gebe es auch Risiken. O-Ton: "Die größten Hürden für 2017 sehe ich zum einen in den Wahlen, die in Europa anstehen. Dann muss sich die Politik von Donald Trump erst beweisen. Hier haben schon die Märkte mit sehr viel Vorschusslorbeeren reagiert. Die größten Chancen sehe ich in einem großen Dividendentopf, den die europäischen Firmen ausschütten werden. Allein für den Dax wird in diesem Jahr mit einer Ausschüttung von knapp 31 Milliarden Euro gerechnet. Das könnte doch den Dax beflügeln." Unterstützung erhielten die europäischen Börsen vom schwächeren Euro. Davon profitieren Firmen aus Europa, weil ihre Waren im Welthandel günstiger werden. Experten rechnen damit, dass die Gemeinschaftswährung mittelfristig noch stärker abwertet, weil Anleger auf höhere Zinsen in den USA spekulieren. Die dortige Notenbank hatte im Dezember die Leitzinsen auf 0,5 bis 0,75 Prozent angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt.