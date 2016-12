Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi wird erneut vom Staat aufgefangen. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni sagte in der Nacht zu Freitag, die Regierung habe eine entsprechende Notfallverordnung verabschiedet. Demnach solle ein 20 Milliarden Euro schwerer Fonds zur Stabilisierung des Bankensektors geschaffen werden und als erstes Monte dei Paschi stützen. Das älteste noch aktive Geldhaus der Welt ächzt wie viele andere italienische Banken unter einem riesigen Berg fauler Kredite. Weil die italienische Wirtschaft nicht stark genug wächst können viele Menschen ihre Ratenzahlungen nicht bedienen. Schätzungen zufolge sind in Italien deshalb Darlehen in der Höhe von fast 360 Milliarden Euro ausfallgefährdet. Monte dei Paschi ist mehrfach als schlechteste Bank durch den Stresstest der Europäischen Zentralbank gefallen. Auch Missmanagement und unvorteilhafte Übernahmen haben das Institut in Schwierigkeiten gebracht. Es ist bereits das dritte mal seit 2009, dass der Staat die italienische Bank retten muss.