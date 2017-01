Vor dem Nachtclub in Istanbul, in dem sich in der Neujahrsnacht ein Drama abgespielt hatte, war am Sonntag ein Großaufgebot der Polizei aufgezogen. Im Club sicherten die Ermittler Spuren. In der Nacht zum Sonntag waren hier mindestens 39 Menschen erschossen worden, darunter sollen nach Angaben des türkischen Innenministers auch 15 oder 16 Ausländer sein. 69 Menschen werden den Behörden zufolge in Krankenhäusern behandelt, vier seien in kritischem Zustand. Die Behörden werteten die Schüsse als Terrorakt und sprachen von einem einzelnen Täter, der sich auf der Flucht befinde. Medienberichten zufolge könnten es auch mehrere Angreifer gewesen sein. Eine Großfahndung der Polizei läuft. Dieser Augenzeuge war in dem Club als Sicherheitsmann tätig: "Da gab es nichts, was man machen konnte. Ein Mann kam rein, hat auf alles geschossen und ist wieder gegangen. Ich habe nicht viel gesehen, aber ich habe ein Maschinengewehr gehört. Ich bin weggelaufen, was sollte ich machen? Ich bin weggelaufen. Wir sind jetzt sehr nervös." Der türkische Präsident Erdogan kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen jede Form des Terrorismus an. Das Land werde vereint und mit kühlem Kopf bis zum Ende kämpfen und sich nicht ins Chaos stürzen lassen, hieß es in einer Erklärung Erdogans. Zum Zeitpunkt des Anschlages dürften sich im Club bis zu 600 Menschen aufgehalten haben. Manche sprangen ins Wasser, um ihr Leben zu retten.