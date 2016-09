Mindestens ein Toter, und Dutzende Verletzte, die momentane Bilanz eines schweren Zugunglücks in New Jersey im Großraum New York. Ein Pendlerzug war entgleist und in die Station Hoboken gerast. ein Amateurvideo zeigt die verheerenden Zerstörungen in dem Bahnhof. Ein Mitarbeiter der Bahngesellschaft und Augenzeuge berichtet von dem Unfall: "Ich war ungefähr neun Meter vom Zug entfernt als er in die Station kam. Ich bemerkte, dass er mit viel Geschwindigkeit ankam. Dann ist er über den Stoßfänger weitere rund 10 Meter quasi durch die Luft geflogen und kam dann zum Stand, nachdem er die Mauer der Wartehalle getroffen hatte. Ich habe ein Geräusch wie eine Bombenexplosion gehört. Ich wusste, dass es keine Bombe war, weil ich sah was passierte, aber es war ein schreckliches Explosionsgeräusch, Beton, Staub, Drähte und ein Zug, der durch die Luft flog. Ich konnte nicht glauben, was ich sah." Der Unfall ereignete sich mitten in der Rush Hour. Der Bahnhof Hoboken liegt am Westufer des Hudson Rivers gegenüber von New York City.