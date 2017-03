Niedersachsen verbietet Salafisten-Verein und löst ihn auf

Großeinsatz der Polizei am Dienstag in Hildesheim. Das niedersächsische Innenministerium hatte zuvor den Verein "Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim (DIK) verboten. Im Zuge des Verbotes wurden nach Angaben des Innenministeriums die Wohnungen von acht Personen sowie die Moscheeräume des DIK durchsucht. Mehr als 360 Polizisten waren im Einsatz. Julia Huhnhold, Sprecherin der Polizeidirektion Göttingen: "Das heißt, zum einen wurden die Verbotsverfügungen übergeben, soweit möglich. Zum anderen sind Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden und laufen zum Teil auch jetzt noch. Wir gehen davon aus, dass wir in den Vormittagsstunden aber noch fertig werden." In der Moschee des jetzt verbotenen Vereins sprach der im November verhaftete Hassprediger Abu Walaa. Auch der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrte in salafistischen Kreisen in Hildesheim. Mit dem Vereinsverbot sei ein Hotspot der radikalen Salafistenszene in Deutschland zerschlagen worden, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. Die Maßnahme richte sich ausdrücklich nicht gegen die vielen, friedlich in Deutschland lebenden Muslime.