Nobelpreis für Medizin geht an US-Forscher

Der Nobelpreis für Medizin wird in diesem Jahr an die drei US-Wissenschaftler Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young verliehen. Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mitteilte, werden sie für ihre Forschung zur sogenannten inneren Uhr geehrt. Sie erlaubt Tieren und Menschen, sich mit ihren Schlaf, der Körpertemperatur und dem Stoffwechsel an den Tag- und Nachtrhythmus anzupassen. O-TON CHRISTER HOOG, NOBEL-KOMITEE: "Es handelt sich um eine evolutionäre Uhr in dem Sinne, dass sie in allen Lebewesen vorkommt. Sie beruht darauf, wie die Sonne jeden Tag auf- und untergeht, daran muss man sich anpassen. Man muss also morgens und tagsüber aktiv sein und muss dafür abends schlafen gehen. Sonst kollabiert irgendwann der Körper, weil man sehr müde ist." Zuständig ist für den sogenannten zirkadianen Rhythmus ist offenbar ein bestimmtes Gen. Es bildet nachts ein Protein, das im Laufe des Tages abgebaut wird. Der Medizin-Nobelpreis ist die höchste Auszeichnung, die Mediziner bekommen können. Der Preis ist mit umgerechnet 900.000 Euro dotiert.