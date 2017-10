Nobelpreis für Wirtschaft geht an US-Verhaltensökonomen Richard Thaler

Es ist traditionell der letzte Nobelpreis, der jedes Jahr verkündet wird: Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht 2017 Jahr an den US-Verhaltensökonomen Richard Thaler. Seine Arbeit habe eine Brücke geschlagen, und zwar zwischen den wirtschaftlichen und psychologischen Analysen der Entscheidungsprozesse von Individuen, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit. Der Preisträger war per Audiobotschaft zugeschaltet: "Ich denke, der wichtigste Beitrag meiner Forschungen ist die Erkenntnis, dass Wirtschaftsakteure menschlich sind, und dass ökonomische Modelle das berücksichtigen sollten." Thaler arbeitet in den USA an der Universität von Chicago. Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird seit Ende der 60er-Jahre verliehen. Gestiftet ist er von der schwedischen Notenbank und ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (etwa 900.000 Euro) dotiert.