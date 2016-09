Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen erfolgreichen Atomtest unternommen. Man sei nun in der Lage, atomare Sprengköpfe auf ballistische Raketen zu montieren, berichtete am Freitag das Staatsfernsehen. Der Test sei eine Reaktion auf Bedrohungen und Sanktionen von feindlichen Mächten, darunter auch die USA. Nordkorea werde sein Atomwaffenprogramm weiter vorantreiben. Die südkoreanische Regierung berief den Nationalen Sicherheitsrat ein. Präsidentin Park Geun Hye soll mit US-Präsident Barack Obama telefoniert haben. Mehrere Erdbebenwarten hatten am frühen Morgen ein schwere Erschütterung aufgezeichnet. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, ein solcher Test könne nicht toleriert werden. JAPANESE PRIME MINISTER, SHINZO ABE "Wenn Nordkorea einen Atomtest durchgeführt hat, ist das absolut inakzeptabel. Wir müssen und werden vehement dagegen protestieren." Nach einem Bericht des chinesischen Staatsfernsehens ließ das dortige Umweltministerium entlang der Grenze zu Nordkorea messen, ob Strahlung auftrat. Die Erschütterung wurde nach südkoreanischen Angaben in der Nähe des Geländes registriert, wo Nordkorea im Januar zum vierten Mal eine Atom-Detonation ausgelöst hatte. Die Stärke der Erschütterung lag bei über 5.0. Experten sagten, dies deute daraufhin, dass es sich um den bislang gewaltigsten Atomtest Nordkoreas gehandelt haben könnte. Das Land hat in diesem Jahr trotz scharfer internationaler Proteste auch mehrere Raketenstarts unternommen. Erst am Montag feuerte es während des G20-Gipfels im benachbarten China drei Geschosse ab, die nach südkoreanischen Angaben bis in den japanischen Luftverteidigungsraum flogen, bevor sie ins Meer stürzten.