Nordkorea droht USA mit "erbarmungslosem" Angriff

Der Nachrichtensprecher des nordkoreanischen Fernsehens verlas am Mittwoch die folgende Meldung: "Sollten sie die Souveränität und Würde Nordkoreas nur ein wenig verletzten, wird die Armee einen erbarmungslosen Angriff vom Boden, aus der Luft, von der See und von unter Wasser aus starten." Adresse dieser Drohung waren die USA, die derzeit an einem gemeinsamen Manöver mit Südkorea teilnehmen. Derzeit ist ein amerikanischer Marineverband in der Region. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, die Ankunft der US-Schiffe sei Teil eines "rücksichtslosen Vorhabens", Nordkorea anzugreifen. Nordkorea wertet das Manöver der amerikanischen und südkoreanischen Marine als Kriegsvorbereitung. Die gemeinsame Militärübung hatte am 1. März begonnen. Ein Sprecher der US-Marine sagte, alles verlaufe ordnungsgemäß und nach Plan. Am Freitag wird US-Außenminister Rex Tillerson zu seinem ersten Besuch in Südkorea erwartet.