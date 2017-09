Ökonomen sehen kräftigen Aufschwung

Die künftige Bundesregierung kann mit anhaltendem Schub durch die Konjunktur rechnen. Die führenden Wirtschaftsinstitute erhöhten ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, abgekürzt BIP, in diesem und im nächsten Jahr. Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, am Donnerstag in Berlin: "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat an Stärke und Breite gewonnen. Neben dem Konsum tragen nun auch das Auslandsgeschäft und die Investitionen zur Expansion bei. Die sehr hohe konjunkturelle Dynamik in der ersten Hälfte des laufenden Jahres wird sich zwar etwas abschwächen, gleichwohl nimmt die Wirtschaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr stärker zu, als die Produktionskapazitäten wachsen. Im Ergebnis steigt die gesamtwirtschaftliche Auslastung, und die Wirtschaftsleistung liegt über dem Produktionspotenzial." Nach Meinung der Forscher soll die Zahl der Arbeitslosen 2018 im Jahresschnitt erstmals seit der Wiedervereinigung unter die Marke von 2,5 Millionen sinken und 2019 sogar noch weiter zurückgehen. Und bei der Beschäftigung sagen die Forscher für dieses und die nächsten beiden Jahre jeweils neue Rekorde voraus. Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte sich demnach von 44,3 Millionen 2017 bis 2019 auf 45,2 Millionen erhöhen.