Österreich vor dem Regierungswechsel

In Österreich stehen die Vorzeichen auf politischen Umbruch. Nach zehn Jahren Großer Koalition aus der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP gilt eine Neuauflage des rot-schwarzen Bündnisses nach der Wahl am Sonntag als ausgeschlossen. Favorit für das Kanzleramt ist den Umfragen zufolge ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz. "Er wird sowieso Kanzler werden. Jedoch mit einer guten Koalition oder Opposition stellt er eine gute Regierung, die auch Österreich etwas bringt." "Ehrlich gesagt, ich wünsche mir Veränderungen in die Richtung, dass man sie auch spürt sage ich auch mal. Und ich weiß auch nicht, welcher Partei ich das zurzeit zutraue." "Das ist schon Jahre lang, Rot-Schwarz, Rot-Schwarz. Und das kann nicht gehen. Das funktioniert einfach nicht." Das Verhältnis der Regierungspartner SPÖ und ÖVP ist zerüttet. Auch inhaltlich liegen die Parteien auseinander, etwa bei den Themen Migration, Bildung und Wirtschaft. SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern hat bereits angekündigt, in die Opposition zu gehen, sollte seine Partei zweitstärkste Kraft werden. Politikexperte Thomas Hofer schätzt die Chancen von Kern eher gering ein. "Favorit ist Christian Kern nicht mehr, er ist auch ein wenig in diesem Wahlkampf in die Rolle des alleinigen Establishment gerückt. Und so natürlich auch angreifbar geworden. In Österreich gibt es auch so etwas wie eine Wechselstimmung. Kein radikaler Wandel, aber doch gibt es die vorherrschende Meinung, dass man etwas anderes machen soll. Und diese Geschichte spricht naürlich Sebastian Kurz in der ÖVP an." Eine Koalition aus ÖVP und FPÖ gilt als die wahrscheinlichste Variante. Umfragen zufolge wollen 34 Prozent der Österreicher eine schwarz-blaue Regierung. In den Wahlprogrammen finden sich inhaltliche Überschneidungen, etwa bei den Themen Migration, Bildung und Sicherheit. Sollten sich die Parteien auf eine Koalition einigen, kann wohl mit einer Verschärfung der Asylpolitik gerechnet werden.