ÖVP-Jungstar Sebastian Kurz will Österreichs Kanzler werden

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz steht im Alter von 31 Jahren vor dem Höhepunkt seiner steilen Politkarriere. Kurz gilt nach der Übernahme des Parteivorsitzes im Mai der konservativen ÖVP als Favorit im Rennen um das Kanzleramt, das bei der Nationalratswahl am Sonntag entschieden wird. "Wenn wir am 15. Oktober gewählt werden, dann kann ich heute die Garantie abgeben, dann werden wir alles tun, um die Steuerlast für arbeitende Menschen zu senken. Damit in Österreich kleinen und mittleren Einkommen endlich wieder mehr zum Leben bleibt." Der gebürtige Wiener gilt als politisches Ausnahmetalent. Anfangs von vielen noch belächelt, mauserte er sich innerhalb weniger Jahre zur Kanzler-Hoffnung seiner Partei. Nachdem Kurz das Ruder übernommen hatte, schnellten die Umfragewerte für die zuvor strauchelnde Volkspartei schlagartig auf Platz eins in die Höhe. Jäh beendet wurde damit auch der Höhenflug der rechtspopulistischen FPÖ, die nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise über viele Monate die Umfragen anführte. Über die Landesgrenzen hinweg bekannt wurde Kurz für seinen scharfen Asylkurs. Im Wahlkampf wurde er nicht müde zu betonen, dass er maßgeblich für die Schließung der Balkanroute im März 2016 verantwortlich gewesen sei. Die Blockade der Flüchtlingsroute von der Türkei in Richtung Nordwesteuropa sorgte für deutlich sinkende Migrationszahlen in Österreich und Deutschland. Kurz bezeichnet dies als seinen größten politischen Erfolg. Die Erwartungen der Parteifreunde von Kurz für die Parlamentswahl am Sonntag sind hoch. Schließlich verfügt ihr Spitzenkandidat über die mit Abstand höchsten Popularitätswerte aller Politiker in Österreich. Da das Verhältnis der beiden Parteien Regierungsparteien mittlerweile als zerrüttet gilt, ist eine Neuauflage der Koalition aus SPÖ und ÖVP so gut wie auszuschließen. Politologen sind sicher, dass stattdessen die FPÖ gute Chancen habe, in die Regierung zu kommen. Kurz kündigte jedenfalls an, mit allen Parteien über eine Koalition sprechen zu wollen.