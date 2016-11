Auf dem Grünen-Parteitag in Münster war auch der US-Wahlsieg von Donald Trump ein Thema. Grünen-Chef Cem Özdemir fordert seine Partei auf, angesichts des Wahlergebnisses nicht zu resignieren. „Unter den vielen kruden Dingen, und ich bin sicher, jedem von Euch fällt was Spezielles ein, aus der langen Latte von Dingen, die Trump in seinem Leben so gesagt hat und vor allem in diesem Wahlkampf - für mich ragt da ein Punkt besonders raus. Und das sind die zutiefst sexistischen und frauenfeindlichen Äußerungen, die er da zum Besten gegeben hat. Was es vor allem zeigt ist, dass wir uns nicht ausruhen können und sagen können, dass haben wir doch schon erkämpft, die Frauenrechte, die Schwulenrechte, die Lesbenrechte, die offene Gesellschaft. Nein, das zeigt, wir müssen in jeder Generation und jedes Mal neu diese Rechte verteidigen und allen in der Gesellschaft klar machen, warum sie so wichtig sind für alle." Mit Blick auf den parteiinternen Konflikt in den Sachthemen rief Özdemir zur Einigkeit auf. "Was draußen hängen bleibt, das ist oft der Eindruck, Grüne sind in Gerechtigkeitsfragen gespalten und haben keinen klaren Kurs. Das sollte uns alle ärgern, egal, welche Meinung wir zu den Fragen haben, über die wir morgen abstimmen werden. Und ich bin der Meinung, dass wir als Partei, als Bündnis 90/Die Grünen sehr wohl ein eigenständiges und ein gutes sozial-politisches Angebot an alle in der Gesellschaft machen können." Die Grünen wollen an diesem Wochenende mit Beschlüssen zur Steuer-, Verkehrs- und Europa-Politik wichtige Richtungsbestimmungen für die Bundestagswahl 2017 vornehmen. Allerdings räumte Özdemir ein, das Pariser Klimaschutz-Abkommen werde unter Trump aller Voraussicht nicht umgesetzt werden. Bei den Grünen waren auch fremdenfeindliche Äußerungen Trumps und das von ihm geforderte pauschale Einreiseverbot für Muslime auf scharfe Kritik gestoßen.