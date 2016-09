Am Vorabend des Beginns der Paralympics in Rio de Janeiro hat das Olympische Feuer die Christusstatue der Stadt erreicht. Am Dienstagabend präsentierten drei Sportler mit körperlichen Einschränkungen die Fackel vor dem Monument. Für Deutschland treten in Rio 155 Athleten an. Bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch wird Leichtathlet Markus Rehm die deutsche Mannschaft mit der Fahne im Maracana-Stadion anführen. Insgesamt werden sich in den kommenden zwei Wochen rund 4350 Athleten in 22 Sportarten messen. Darunter erstmals auch im Triathlon und Kanusport.