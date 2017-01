Orthodoxe Christen überall auf der Welt haben am 6. Januar den Beginn des Weihnachtsfestes mit Gottestdiensten gefeiert. In der Geburtstkirche in Bethlehem im Westjordanland, die im 4. Jahrhundert, der Überlieferung nach am Ort der Geburt Christi erbaut wurde, feierten griechisch-orthodoxe Chrsten die Mitternachtsmesse. Auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas nahm daran teil. Gläubige der römisch-katholischen Kirche hatten ihren Weihnachtsgottesdienst in Bethlehem bereits am 24. Dezember abgehalten. Auch die Gläubigen der russisch-orthodoxen Kirche feierten am Freitag den Beginn des Weihnachtsfests. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin nahm an einem Gottesdienst in einem Kloster in der Region von Nowgorod teil. Die russisch-orthodoxe Kirche, hält sich an den julianischen Kalender. Dieser liegt in der Zählung der Tage rund zwei Wochen hinter dem gregorianischen Kalender zurück, nach dem sich der Vatikan richtet.