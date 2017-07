Ost-Ausschuss notfalls für Sanktionen gegen USA

Die US-Pläne für neue Russland-Sanktionen schüren die Furcht vor Auswirkungen auf europäische Firmen. In Deutschland werden Rufe lauter, notfalls mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms sagte am Donnerstag in Berlin: "Dieses Sanktionsgesetz ist America First in einer neuen Dimension und hat mit Fair Play und Freiem Handel nichts mehr zu tun. Selbst in den Zeiten des Kalten Krieges wurden die deutschen Energiebeziehungen mit Russland von den USA toleriert, und dass diese gewachsene Struktur nun torpediert werden soll, und dahinter erklärtermaßen eigene US-amerikanische Wirtschaftsinteressen stehen, muss auf den Widerstand der EU treffen. Die geplanten Sanktionen treffen nicht nur den Bau neuer Pipelines wie Nordstream 2 oder Bluestream, es wird, wie gesagt, auch die Instandhaltung bestehender Pipelines erschwert und für Europa bedeutet das letztendlich höhere Preise und wachsende Unsicherheit bei der Energieversorgung." - SCHNITT - "Wir sind froh, dass wie gesagt die deutsche Bundesregierung als auch die EU-Kommission hier deutliche Worte gefunden haben. Auswirkung von US-Sanktionen auf europäische Firmen müssen ausgeschlossen werden. Gibt es dafür keine Garantien sind Gegensanktionen der EU zu prüfen, um europäische Wirtschaftsinteressen zu schützen. Ich muss auch dazu sagen, dass das natürlich das allerletzte wäre, was wir uns wünschen, hier gegenseitige Handelsmaßnahmen mit den USA, aber ich glaube, so hat sich ja auch Herr Juncker geäußert, müssen wir uns diese Möglichkeit offenhalten." Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der geltende Strafmaßnahmen gegen Russland verschärft. Damit soll Russland für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Unterstützung von Präsident Baschar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg und eine mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl bestraft werden. Im Zentrum der Sanktionspläne steht dabei der Energiebereich.