Paket mit Sprengstoff im Bundesfinanzministerium gefunden

Die Berliner Polizei ermittelt im Fall eines mit Sprengstoff versehenen Pakets, das am Mittwoch in der Poststelle des Bundesfinanzministerium abgefangen wurde. Das enthaltene Gemisch "wäre geeignet gewesen, erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets zu verursachen", so die Polizei. Ein sogenanntes Blitzknallgemisch werde häufig bei der Herstellung von Pyrotechnik eingesetzt. Polizeisprecher Thomas Neuendorf: "Gegen 9:30 wurde die Polizei zum Bundesfinanzministerium gerufen, weil in der Verteilerstelle ein verdächtiger Gegenstand, ein verdächtiges Paket aufgefunden wurde. Die Spezialisten dann von der Kriminaltechnik haben dieses Paket angeguckt, haben dort auch einen Zünder entdeckt, der wurde vor Ort entschärft. Und weil nicht genau klar war, was dieses Paket noch enthält, wurde es zum Sprengplatz im Grunewald gebracht und dort kontrolliert gesprengt." An wen genau das Paket adressiert war, wollte die Polizei am Mittwoch zunächst nicht mitteilten. Zuvor hatten Medien berichtet, das Paket sei für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bestimmt gewesen. "Wir wollen jetzt keine näheren Angaben zu dem Paket machen. Das sind alles Dinge jetzt, für die Ermittlungen notwendig sind. Unser polizeilicher Staatsschutz führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall", so Neuendorf. Bundesfinanzminister Schäuble hatte am Mittwoch in der Bundespressekonferenz die neue Haushaltsplanung der Bundesregierung bis zum Jahr 2021 vorgestellt.