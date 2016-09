Im besetzten Westjordanland ist ein Palästinenser nach einem Messerangriff auf einen israelischen Soldaten erschossen worden. Der Mann habe den Soldaten während einer Routinekontrolle in der Stadt Hebron attackiert und verletzt, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Andere Soldaten hätten eingegriffen und den Angreifer getötet. Es war der vierte derartige Vorfall binnen 24 Stunden. Am Freitag hatten israelische Sicherheitskräfte drei Angreifer bei ähnlichen Attacken im Westjordanland und in Ost-Jerusalem getötet. Seit Oktober hatte es monatelang fast täglich Angriffe von palästinensischen Einzeltätern auf Israelis gegeben. Zuletzt war es aber seltener dazu gekommen. Als Auslöser der Gewalt gilt neben der Enttäuschung über den seit 2014 stockenden Friedensprozess auch der Ärger über die Ausbreitung jüdischer Siedlungen sowie ein Streit über den Zugang zum Jerusalemer Tempelberg.