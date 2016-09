Wer nicht höhenfest und schwindelfrei ist, für den ist dieser Sport hier sicher nichts. Bei den Weltmeisterschaften der Paragliding Aerobatics am französischen See Annecy zeigen die Profis, was man mit einem Paraglider so alles anstellen kann. Um sicher die Punkte der Jury zu sichern, müssen die Sportler einem festgelegten Bereich spezielle Manöver zeigen. Dabei treten Männer und Frauen im Einzel und Team-Wettkampf an.