Paris will mit Umweltvignette gegen Smog kämpfen

Smog und schlechte Sicht in Paris. Für die Bewohner der französischen Hauptstadt gehört das fast schon zum Alltag. Im Dezember hatte es hier die am längsten anhaltende und schwerste Wintersmogphase seit mindestens zehn Jahren gegeben. Hauptverantwortlich sind dafür das Heizen mit Holz und die Abgase der zahlreichen Fahrzeuge, die in Paris unterwegs sind. Die zuständigen Behörden haben der Luftverschmutzung den Kampf angesagt. Als erste französische Stadt hat Paris eine Umweltzone eingeführt. Nur noch Autos mit Vignette dürfen rein. Die Aufkleber sind farblich nach Verschmutzungsniveau gestaffelt. Über 20 Jahre alte Autos bekommen gar keine Vignette und dürfen deshalb von Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr gar nicht mehr im Stadtgebiet zahlen. Noch drückt die Polizei allerdings ein Auge zu: "Einige Fahrer haben noch keinen Aufkleber. Aber sie müssen nachweisen, dass sie die Vignetten beantragt haben. Heute morgen waren wir da noch nicht so streng." Bisher hatte Paris in Zeiten des Smogs wahlweise Fahrzeuge mit geraden oder mit ungeraden Nummernschildern verboten, in die Stadt zu fahren. Dies hatte aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Dies soll mit dem Vignetten-System besser werden. Je nach Luftverschmutzung können auch Fahrzeuge mit bestimmten Vignetten aus der Stadt verbannt werden. Wer sich nicht daran hält, muss 68 Euro Strafe zahlen.