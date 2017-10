Pariser Fashion Week: Stella McCartney

Auf der Pariser Fashion Week hat am Montag die Designerin Stella McCartney ihre Entwürfe für den Frühling und Sommer 2018 gezeigt. Und so sieht ihre Vision aus: Es handelt sich um eine bunte Mischung aus Farben, Stoffen, asymmetrischen Schnitten und einem Spiel mit Kontrasten. Unter den Gästen auch prominenter Besuch. Die britisch-australische Sängerin Kylie Minogue beurteilte die Kollektion von Stella McCartney wie folgt: "Diese wunderschönen, lebendigen Farben, die für mich ein bisschen ein 80er-Jahre-Flashback sind. Aber sie hat einfach alles modernisiert und man will unbedingt auch ein Stück dieser Action haben." Es war also eine Ready-to-Wear Show, die bei den Leuten einen gewissen Eindruck hinterließ. Und die 46-jährige britische Mode-Designerin Stella McCartney versuchte im Rahmen der Veranstaltung in Paris auch selbst ihre Entwürfe in Worte zu fassen: "Wir haben in der Show mit der Gegenüberstellung von Hoch und Tief gespielt. Es gab auch völlig ausgewaschenen Baumwollstoff und "schlechte" Farben, wenn man das sagen darf, aber kombiniert mit hübschen Ballkleid-Röcken. Es ging also um Kontrast und um Volumen. Mit etwas Humor. Aber alles sehr kontrolliert." Stella McCartney, die Tochter von dem Musiker Paul McCartney, hat ihr Modeunternehmen 2001 gegründet und ist mittlerweile weltweit für ihre Mode bekannt.