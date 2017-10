Patrick Lange gewinnt "Ironman" mit Rekordzeit

Endlich am Ziel! Patrick Lange hat den legendären "Iron Man" auf Hawaii gewonnen. Der deutsche Triathlet im Glückstaumel. "Schon immer, seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, diese Krone zu tragen. Ich kann's nicht fassen." Der Iron Man ist ein Klassiker für Extremsportler. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radfahren und dann noch ein Marathon von knapp 42,2 Kilometern. Auf der Radstrecke hatte Lange noch neun Minuten hinter dem Kanadier Lionel Sanders gelegen, auch auf der Laufstrecke kämpfte der Darmstädter über weite Strecken noch mit Rückstand. Wenige Kilometer vor dem Ziel dann die Führung und ein Sieg mit Rekordzeit: Acht Stunden, eine Minute und 40 Sekunden. Der vierte deutsche Titelsieg in Folge, nach Jan Frodeno 2015 und 16 und Sebastian Kienle 2014. Bei den Frauen konnte die Schweizerin Daniela Ryf erneut punkten. Sie kam mit rund acht Stunden und 50 Minuten ins Ziel. "Ich habe heute echt gekämpft. Die letzten 40 Kilometer dachte ich, okay, entweder laufe ich jetzt oder ich verliere. Und dann hab' ich alles gegeben." Ryf sicherte sich die begehrte Blätterkrone zum dritten Mal in Folge.