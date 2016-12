Premiere für ein Bühnenstück mit Promifaktor. Es handelt sich hierbei um die Geschichte von drei Brüdern die den gleichen Nachnamen tragen, der gleichen Passion nachgehen - aber sehr unterschiedliche Typen sind. Der Name lautete: Boateng. Und selbst Leuten, die mit Fußball vielleicht nicht allzu viel am Hut haben, dürfte der Name etwas sagen. Am bekanntesten vermutlich Jerome, deutscher Fußball-Weltmeister von 2014 in Brasilien. Aber auch sein Stiefbruder Kevin-Prince sorgte bereits für unzählige Schlagzeilen - allerdings nicht immer für positive. Nicht so berühmt - aber der älteste in der Brüderriege: George Boateng. Fußballer und Rap-Musiker. Alle haben den gleichen Vater. Aber während George und Kevin-Prince im harten Berliner Wedding aufwuchsen, lebte Jerome vorerst im behüteten und bürgerlichen Berlin-Wilmersdorf. Regisseurin Nicole Oder, die sich bei ihrer Inszenierung eng an die Biografie und Buchvorlage des Sportjournalisten Michael Horeni hielt, zu ihrem Theaterstück: "Es hat mich tatsächlich die Brudergeschichte daran fasziniert. Ich fand' die fast wie so einen Mythos, weil man hat drei Brüder, die alle so ein herausragendes Talent haben. Einer marschiert so ein bisschen durch, wie der Hans im Glück, also Jerome Boateng, und dann bleiben eigentlich die beiden anderen so ein bisschen auf der Strecke währenddessen." Die Aufführung trägt den Titel "Peng! Peng! Boateng". Die Dauer ist wie bei einem regulären Kick: 90 Minuten - aber ansonsten kommt der Fußball nur am Rande vor. Vielmehr sieht man Break-Dance und hört Rap-Musik plus Jugendslang. Das Theaterstück beginnt mit der ersten Begegnung zwischen Kevin Prince, George und Jerome. In einem Fußballkäfig in der Nähe der Panke im Wedding treffen sie aufeinander. Im Stück bläut Kevin seinem jüngerem Bruder Jerome ein, Härte zu zeigen: "Du Kunstrasenpussy, wir sind Käfigtiger!" Wie hart George selbst ist, zeigt der älteste Boateng-Bruder immer wieder durch Schlägereien und Kriminalität. Statt als Profi auf dem Fußballplatz landet George zwischenzeitlich sogar im Gefängnis. Für Kevin Prince und Jerome geht der Fußballtraum weiter, beide werden Profis, mit Ambitionen auf die deutsche Nationalmannschaft. Aber während Jerome es packt, schafft Kevin 2009 nicht den Sprung in den EM-Kader der U21. Im Bühnenstück reagiert der harte Kerl darauf mit bitteren Tränen. Tamer Arslan spielt Kevin-Prince Boateng und er hat seine ganz eigene Interpretationsweise des Charakters gefunden: "Das hat mir irgendwie nicht gepasst, ich hab' mir gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht dieser Typ. Auch wenn er ein Arschloch ist, dann hat der hundertprozentig 'ne Sicherheits-Schutzzone für sich aufgebaut, weil er halt im Wedding groß geworden ist. Harte Schale, weicher Kern. Und ich will den weichen Kern." Zur Premiere von "Peng! Peng! Boateng!" im Berliner Theater Heimathafen Neukölln am Sonntag sind auch die drei Brüder eingeladen. Eine Antwort darauf haben die Veranstalter allerdings nach eigenen Angaben noch nicht erhalten.