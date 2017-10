Peruanische Polizei findet Kokain-Röhren

Der peruanischen Polizei ist ein Schlag gegen den Kokainschmuggel gelungen. Auch wenn man schon sehr genau hinsehen muss, um die Drogen überhaupt zu erkennen. Die Schmuggler haben das Kokain direkt in die Röhren eingearbeitet. Der Kunststoff dient dabei als Trägermaterial. Drogenspürhunde können die Substanz in dieser Form nur schwer wahrnehmen. Bei der Durchsuchung am Dienstag in der Nähe der Hautstadt Lima klappte es aber doch. "Das Bruttogewicht liegt bei 1,3 Tonnen", sagt dieser Drogenfahnder, die genaue Zahl lässt sich nicht so einfach sagen, Es ist nicht wie bei anderen Razzien, wenn wir den Stoff in Päckchen finden. Nein, hier ist es eine feste Masse." In dem Container voller Bauröhren waren acht Stück mit Kokain versetzt. Die Polizei vermutet, dass es für den europäischen oder US-amerikanischen Markt bestimmt war. "Am Zielort muss das Rauschgift wieder in seinen normalen Zustand versetzt werden, das macht üblicherweise ein Chemiker, er hat die nötige Formel dafür." Bei Razzien in mehreren Teilen Perus nahmen die Ermittler siebzehn mutmaßliche Drogengangster fest.