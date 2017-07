Phelps und der Hai

Michael Phelps der 32-jährige Rekord-Olympiasieger, der bereits 23 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen hat, trat angeblich in Südafrika zu einem Wettschwimmen gegen einen weißen Hai an. Aber nur ein Teil dieser Aufnahmen ist echt, der Rest ist inszeniert und wurde mit Computer-Hilfe ins Bild gesetzt. Phelps schaute zwar echten Haien vor der Küste von Kapstadt für die Dreharbeiten in die Augen. Aber der anschließende Wettkampf, bei dem der Hai am Ende mit zwei Sekunden Vorsprung knapp gewinnt, hat so nie stattgefunden. Auch wenn der TV Sender Discovery Channel dem Publikum mit diesen Bildern erst mal etwas anderes suggeriert. Zumal ein weißer Hai rund viermal so schnell wie jeder Mensch schwimmen kann. Doch nun klärten die Verantwortlichen des TV-Senders auf: Es handelte sich bei der Aktion mit dem weltbekannten Athleten und der Hai-Attrappe einfach nur um eine gelungene Werbe-Maßnahme.