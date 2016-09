Im Morgengrauen pilgern die Gläubigen zur heiligen Stätte in Mina. Hier, in dem Tal nahe der saudi-arabischen Stadt Mekka, findet jedes Jahr der Höhepunkt der Pilgerfahrt Hadsch statt: die symbolische Steinigung des Teufels. Am Dienstag, dem zweiten Tag des Rituals, strömten wieder Abertausende Pilger zur Dschamarat-Brücke, um dort drei Felsen mit Steinen zu bewerfen. Vor Ort haben die saudischen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Im vergangenen Jahr war es in Mina zu einer katastrophalen Massenpanik gekommen. Laut offiziellen Angaben aus Riad kamen fast 800 Menschen dabei ums Leben. Zahlen aus anderen Ländern, die viele Opfer zu beklagen hatten, wie der Iran, lassen vermuten, dass es mehr als 2000 Tote gewesen sein könnten. Omar al Naggar aus Ägypten, fühlt sich dennoch sicher. "Dieses Jahr war die Atmosphäre zum Glück sehr ruhig. Die Sicherheitsleute bereiten die Leute vor. Sie stehen an den Ein- und Ausgängen und lassen nicht zu, dass Leute auf der Straße schlafen, sie haben es gut organisiert." Andere sehen das Ganze ohnehin fatalistisch. "Ich habe keine Angst vor einer Massenpanik oder dem Tod überhaupt", sagt die ägyptische Pilgerin Um Eiman. Wir sind wegen Gott hier und alles was geschieht, geschieht für ihn. Ob wir leben oder sterben." Beim Hadsch ist es schon mehrfach zu Massenpaniken mit Hunderten Toten gekommen. Die Katastrophe vom vergangenen Jahr hat allerdings auch die Spannungen zwischen dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien und seinem schiitischen Nachbarn Iran angeheizt. Gespräche zwischen den beiden Ländern über organisatorische Fragen der Pilgerreise waren im Frühjahr gescheitert. Iranische Gläubige fehlen daher dieses Jahr beim Hadsch. Die Pilgerfahrt gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder gläubige Muslim, der es sich leisten kann, sollte einmal an den Geburtsort des Propheten Mohamed reisen.