Zum ersten Mal in der 64-jährigen Geschichte kürt das US-Männermagazin "Playboy" ein Transgender "Playmate des Monats". Das französische Model Ines Rau ziert die berühmte Doppelseite der November-Ausgabe. In einer Fotostrecke war sie zum ersten Mal 2014 im Playboy nackt zu sehen. Damit feierte die heute 26-Jährige nach eigenen Angaben ihr Coming Out. Eine Premiere gibt es auch auf dem Cover: Dort erscheint der im September verstorbene "Playboy"-Gründer Hugh Hefner, erstmals ein Mann ohne weibliche Begleitung.