Polit-Zoff durchkreuzt Tourismus-Comeback von Türkei

Deutschland und die Türkei. Lange galt bei Deutschen ein Urlaub an der türkischen Riviera als eine sichere Nummer für eine entspannte Zeit. Die jüngsten Ereignisse erschütterten jedoch das Vertrauen vieler Urlauber. Die Buchungen für einen Sommerurlaub in der Türkei liegen laut GfK derzeit um 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau. "Warten wir es mal ab, wie die politische Situation da unten ist. Momentan bin ich nicht so darauf erpicht, da runter zu gehen. Muss ich ganz klar sagen." "Politisch betrachtet habe ich den Eindruck, dass Türkei gerade nicht so angesagt ist. Auch wenn die sich da beste Mühe geben. Da schauen wir einfach mal, wie die Entwicklung ist." "Ich war schon einmal in der Türkei, fand es da wahnsinnig schön. Das ist ein superinteressantes, wunderschönes Land. Ich denke, da sollte man auch trennen, zwischen den politischen Ereignissen, die momentan stattfinden, und eben dem Land an sich und den Leuten, der Kultur." "Ja, die politischen Vorbehalte, ich weiß, das wird überall Medien immer breit getragen und gemacht. Aber das Land und die Leute sind da schon anders. Wir haben ja hier in Deutschland auch welche, die so denken und so denken. Und trotzdem kommen immer noch Touristen nach Deutschland." 2016 brach die Zahl der Besucher um ein Drittel auf 25 Millionen ein - der tiefste Stand seit neun Jahren. Für den Mittelmeeranrainer steht viel auf dem Spiel. Touristen lassen jedes Jahr rund 30 Milliarden Dollar in dem Land.