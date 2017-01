Der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags hat am Donnerstag mit der Aufarbeitung des Falles Anis Amri begonnen. NRW-Innenminister Ralf Jäger sagte, Amri sei ein halbes Jahr lang beobachtet worden, auch seine Kommunikation sei abgehört worden. Konkrete Anschlagspläne habe man ihm allerdings nicht nachweisen können. O-TON RALF JÄGER, NRW-INNENMINISTER (SPD): "Ich habe den Eindruck, aus Nordrhein-Westfalen, dass alle Sicherheitsbehörden - auch die, die im gemeinsamen Abwehrzentrum zusammengearbeitet haben - alles an rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um Anis Amri zu beobachten, abzuhören und möglicherweise in Haft zu nehmen. Dies ist nicht gelungen, weil die Justiz, der Generalbundesanwalt, zu der Einschätzung kamen, dass schlicht weg kein Haftgrund vorliegt und schlicht weg nicht genügend Beweise vorliegen." Jäger sagte weiter, Amri sei von der Polizei mit falschen Dokumenten und Drogen aufgegriffen worden. Außerdem habe er sich unter mehr als ein Dutzend Identitäten in verschiedenen Kommunen angemeldet und staatliche Leistungen kassiert. Die Polizei habe mehrmals versucht, ein Verfahren gegen ihn in die Wege zu leiten. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Duisburg habe dies aber abgelehnt. Amri war am Abend des 19. Dezember mit einem Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren und hatte zwölf Menschen getötet. Er wurde kurz vor Weihnachten in Italien von Polizisten erschossen.