Polizei - Mutmaßlicher Supermarkt-Erpresser festgenommen

Im Fall der Erpressung mit vergifteten Lebensmitteln hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen gefasst, der zwischen Samstag und Sonntag auch ein Geständnis abgelegt hat. Der Verdacht gegen den 53-jährigen Mann, der am Freitagabend im Landkreis Tübingen festgenommen worden ist, hatte sich erhärtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf den Mann sei die Sonderkommission durch Hinweise aus der Bevölkerung aufmerksam geworden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, und er wurde am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Oberstaatsanwalt Alexander Boger auf der Pressekonferenz in Konstanz am Samstag: "Wir haben derzeit keine Spur, die in Richtung eines Mittäters weist. Aktuell gehen wir von einem Einzeltäter aus, der die Tat alleine geplant und durchgeführt hat. Gerade zu dieser Frage werden wir aber die weiteren Ermittlungen natürlich auch noch abwarten müssen." Der Erpresser hatte in einer E-Mail gedroht, 20 mit Gift versetzte Lebensmittel in Regale von Supermarktfilialen zu stellen, sollte ein "niedriger zweistelliger Millionen-Betrag" nicht gezahlt werden. Die Polizei hatte in einem Geschäft in Friedrichshafen fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung sichergestellt. Weitere vergiftete Lebensmittel seien bislang nicht gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchte schwere räuberische Erpressung vor. Darauf stehen 5 bis 15 Jahre Haft.