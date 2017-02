Polizei durchsucht Wohnungen von islamischen Geistlichen

Die Polizei hat am Mittwoch die Wohnungen von vier islamischen Geistlichen des türkischen Islamverbandes Ditib durchsucht. Es habe Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gegeben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Festnahmen habe es aber nicht gegeben. Die beschuldigten Imame sollen im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Gemeindemitglieder sowie deutsche Lehrer bespitzelt und dann angebliche Anhänger des islamischen Predigers Fetullah Gülen in Ankara gemeldet haben. Die Aktion der Polizei habe sich auch auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes gestützt, erklärte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler. "Bei der heutigen Durchsuchungsmaßnahme sind Beweismittel sichergestellt worden. Unter anderem Kommuniktationsmittel, Datenträger und schriftliche Unterlagen. Die werden wir jetzt auswerten. Und werden insofern prüfen, wie weit sich daraus der Tatverdacht weiter erhärten lässt." Die Bundesanwaltschaft erklärte, die Aufforderung der türkischen Religionsbehörde zur Spionage sei verbunden gewesen mit der Feststellung, dass die Bewegung des in den USA im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch in der Türkei im vergangenen Juli verantwortlich sei. Der Sprecher von Ditib, Bekir Alboga äußerte sich am Mittwoch in Köln zu den Durchsuchungen. Die Ermittlungen würden sich nicht gegen Ditib richten, sagte Alboga: "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, ob hier eine Straftat vorliegt. Ich kann aber für meinen Verband ganz allgemein und generell versichern, dass niemand von uns beschäftigt wird, der nach deutschem oder ausländischen Recht eine Straftat begangen hat. All diese Diskussionen haben uns als Verband sehr nachdenklich gemacht und sehr enttäuscht." Die Ditib gilt als die mit Abstand größte muslimische Organisation in Deutschland. Sie vertritt als Dachverband nach eigenen Angaben über 70 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime in 900 Gemeinden.