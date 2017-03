Polizei erschießt Mann am Flughafen Orly

Französische Soldaten haben am Samstag im Pariser Flughafen Orly einen Mann erschossen. Wie das französische Innenministerium am Samstag erklärte, habe der Mann habe versucht, einer Soldatin eine Waffe zu entreißen. Passagiere seien nicht verletzt worden. Dieser Mann war zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe: O-TON AUGENZEUGE: "Der Mann hat die Soldatin am Hals und ihrem Arm festgehalten, so kam er an ihre Waffe heran. Nachdem wir das gesehen haben, merkten wir, dass es ernst war und haben uns in Sicherheit gebracht. Wir sind die Treppen runter gelaufen und haben dann zwei Schüsse gehört." Die Polizei bestätigte einen Einsatz am Flughafen im Süden der französischen Hauptstadt. Die Terminals wurden kurz nach dem Vorfall evakuiert und abgesperrt.