Polizei findet Waffen bei Razzia gegen Hells Angels

Mindestens 13 Messer, ein Gewehr, ein Revolver, eine Armbrust sowie geringe Mengen Betäubungsmittel und mehr als 60.000 Euro Bargeld stellten Polizisten am Mittwoch in Nordrhein-Westfallen sicher. Rund 700 Polizisten durchsuchten am Morgen Dutzende Wohnungen und Geschäftsräume in 16 Städten. Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf. Die großangelegte Razzia stand im Zusammenhang mit dem Verbot des Rockervereins "Hells Angels MC Concrete City" sowie der Teilorganisation "Clan 81 Germany". Zweck und Tätigkeit des Rockerclubs und seiner Unterstützer verstießen gegen Strafgesetze, hieß es in der Begründung des Verbots. An dem Einsatz waren nach offiziellen Angaben Spezialeinsatzkommandos, szenekundige Ermittler, Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung beim nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt sowie zahlreiche Diensthunde beteiligt. Bei der Bekanntgabe des Verbots sagte der CDU-Politiker vor Journalisten: "Es geht, das ist die Feststellung, diesen Clubs nicht um Motorradfahrer-Romantik oder Brüderschaft, sondern es handelt sich um kriminelle Organisationen."