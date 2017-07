Polizei nimmt mutmaßlichen Kettensägen-Angreifer fest

Der mutmaßliche Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen ist gefasst. Die Polizei nahm am Dienstag in der schweizerischen Stadt Thalwil den verdächtigen Franz W. fest. Wo genau sich der 50-Jährige aufhielt, war zunächst nicht bekannt. Thalwil liegt rund 60 Kilometer von Schaffhausen entfernt, im Kanton Zürich. Die Polizei hatte zuvor mit einem Großaufgebot in der Schweiz und in Deutschland nach dem Verdächtigen gefahndet. Laut Ermittlern war der Mann am Montag in Schaffhausen in die Filiale seiner Krankenkasse gestürmt. Mit einer Kettensäge verletzte er zwei Mitarbeiter, einen von ihnen schwer. Zwei Kunden erlitten einen Schock. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der Mann wird als psychisch labil beschrieben.