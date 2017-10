Polizeieinsatz gegen Hells Angels

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwochmorgen in 16 Städten in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und Geschäfte im Rockermilieu durchsucht. Über 700 Polizisten waren im Einsatz. Zuvor hatte das nordrhein-westfälische Innenministerium eine Hells-Angels-Ortsgruppe in Erkrath und deren Unterstützerorganisation verboten. Ulrich Löhe, Sprecher der Polizei Mettmann: "Seit heute Morgen gibt es eine Verbotsverfügung gegen die Hells Angels Concrete City und den Clan 81 Deutschland. Diese Verbotsverfügung existiert seit sechs Uhr heute morgen. Und unmittelbar danach hat man an 50 Objekten im ganzen Land die entsprechenden Mitglieder dieser verbotenen Vereinigung aufgesucht, hat die Verbotsverfügung überreicht und gleichzeitig auch Wohnungsdurchsuchungen veranlasst. Das dient dazu, Vereinseigentum zu finden, Beweismaterial zu sichern, aber auch eben Vereinseigentum sicherzustellen, wie zum Beispiel Motorräder, die als Vereinsvermögen zurzeit beschlagnahmt werden." Zweck und Tätigkeit des Rockerclubs verstießen gegen Strafgesetze, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. Seine Mitglieder seien nachweislich kriminell. "Es geht um Gewalt, es geht um Drogen, es geht um Waffen, es geht um Zwangsprostitution. Die Autorität und das Gewaltmonopol des Rechtsstaates respektieren diese Rocker und ihre selbst ernannten Outlaws nicht." Dagegen hätten die Einsatzkräfte mit ihrer Aktion ein Zeichen gesetzt, sagte Reul. Das Vereinsverbot sei ein Teil der Null-Toleranz-Strategie der neuen Landesregierung gegen kriminelle Rockerbanden. Nordrhein-Westfalen ist mit einem Vereinsverbot und einer Großrazzia gegen eine Hells-Angels-Gruppierung vorgegangen.