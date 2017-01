Polnische Opposition beendet Parlamentsblockade

Abgeordnete der Oppositionspartei Bürgerplattform haben die Blockade des polnischen Parlaments am Donnerstag ausgesetzt. Innenminister Mariusz Blaszczak hatte zuvor im Rundfunk erklärt, dass gegen die Blockierer des Plenarsaals Geldstrafen verhängt werden könnten. Es sei zudem eine Straftat, den Parlamentspräsidenten an der Erfüllung seiner Aufgaben zu hindern. Darauf stehe eine Haftstrafe von zehn Jahren. Die Oppositionsabgeordneten haben das Parlament seit Dezember blockiert, weil die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) den Zugang der Medien zum Parlament beschränken wollte. Am Montag hatte die PiS die Beschränkungen der Presse zurückgenommen. Die Staatskrise sei damit aber noch nicht zu Ende, sagte der Vorsitzende der Bürgerplattform, Grzegorz Schetyna: "Wir setzen unseren Protest aus, das ist der erste Punkt. Abgesehen davon ist es wichtig, dass wir die Entlassung von Parlamentspräsident Marek Kuchcinski beantragt haben. Dessen schlechtes Verhalten und dessen schwere Fehler zu diesem Konflikt geführt haben. Die Forderung der Opposition, die Fortsetzung der Parlamentssitzungen zu verschieben, bis der Streit um die Haushaltsabstimmung beigelegt ist, lehnte die PiS am Mittwoch ab.