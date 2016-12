Sie sind gekommen, um ihre Anteilnahme auszudrücken, für ihren Landsmann, der mit in dem Lastwagen saß, mit dem der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt wurde. Viele Fragen über die Umstände seines Todes sind noch offen. Hier im Nordwesten Polens ging es am Freitag aber um Trauer. Trauer um einen 37-jährigen Familienvater, der eine Frau und einen jugendlichen Sohn hinterlässt. Seit rund 15 Jahren arbeitete er als Lastwagenfahrer, fuhr für das Unternehmen seines Cousins. Auch der polnische Präsident Andrzej Duda und eine Regierungsvertreterin wohnten der Beerdigungszeremonie bei. Bei dem Anschlag am 19. Dezember mit einem gekaperten Schwerlaster starben zwölf Menschen, knapp 50 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Lkw durch ein automatisches Bremssystem gestoppt und so höhere Opferzahlen verhindert wurden. Zunächst war vermutet worden, der vom Attentäter überwältigte, polnische Lastwagenfahrer habe während der Tat ins Lenkrad gegriffen. Eine Crowdfunding-Kampagne konnte wohl auch deshalb viele Menschen zum Spenden für die Familie des Getöteten motivieren, eine Online-Petition forderte die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für den Mann. Der Pole ist nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft in zeitlicher Nähe zum Anschlag verstorben, er könnte erschossen worden sein. Messerstiche seien bei ihm nicht festgestellt worden. Aufschluss über den genauen Todeszeitpunkt wird demzufolge erst der für Januar zu erwartende, abschließende Obduktionsbericht geben.