Porzellanschälchen für fast 38 Millionen Dollar versteigert

Bei diesem schlichten Schätzchen kann man von Glück sagen, dass es nur sprichwörtlich unter den Hammer gekommen ist. Das zartgrüne Porzellanschälchen hat bei der Herbstauktion von Sotheby's in Hongkong am Dienstag einen Rekorderlös erzielt. Ein anonymer Käufer erhielt nach einem 20-minütigen Bieterwettstreit den Zuschlag: für fast 38 Millionen Dollar. Nicht schlecht für ein Töpfchen, das einst zum Auswaschen von Pinseln diente. Der Clou ist die exklusive Herkunft. Die Schale stammt aus einem berühmten altchinesischen Brennofen namens "Ru" und ist 900 Jahre alt. Nicolas Chow, Sotheby's-Experte für chinesisches Porzellan, weiß, wie kostbar Ru-Keramik ist. Der Hammer-Preis hat ihn trotzdem etwas überrascht. "Mit so einem Erlös haben wir nicht ganz gerechnet, wir wussten aber, dass es einen Kampf geben würde. Denn jedes Mal, wenn Ru-Keramik versteigert wird, was so gut wie nie vorkommt, gibt es einen Bieterwettstreit. Es ist die berühmteste und gleichzeitig am häufigsten gefälschte chinesische Keramik. Ich bekommen fast täglich Emails, die lauten: "Oh, ich habe hier ein Ru-Stück und so weiter, aber tatsächlich gibt es nur vier Ru-Erbstücke, die sich in privater Hand befinden. Sie sind überaus selten und waren schon im 12. Jahrhundert unmöglich zu finden." Zur Nationalität des Käufers wollte Chow nichts sagen. Er räumte aber ein, dass vor allem Interesse aus China den Preis nach oben getrieben habe.