Prinz Harry ist sauer. Und zwar auf die Medien und auch diejenigen, die ihre Meinung in sozialen Netzwerken verbreiten. Wochenlang war auf allen Kanälen über die neue Liebe des Prinzen spekuliert worden. Nun wehrte sich Harry in einer seiner seltenen Stellungnahmen gegen die Einmischung in sein Privatleben. Gleichzeitig bestätigte er damit seine Beziehung zu der US-Schauspielerin Meghan Markle. Markle wurde in Los Angeles geboren und durch die Fernsehserie "Suits" bekannt, in der sie die Rolle einer Anwaltsgehilfin spielte. In einem Statement von Harrys Sprecher hieß es, Meghan Markle sei Opfer einer Welle von Beschimpfungen und Belästigungen geworden, einige Kommentare im Netz seien unverblümt rassistisch und sexistisch gewesen. In der vergangenen Woche sei eine rote Linie überschritten worden. So hätten Reporter versucht, in die Wohnung von Markel einzudringen und ihre Freunde und Arbeitskollegen belästigt. Prinz Harry habe sich um die Sicherheit seiner Freundin gesorgt und deshalb beschlossen, sich zu Wort zu melden. Die Hofberichterstatterin des Sunday Express, Camilla Tominey, hat für diese Reaktion Verständnis: "Ich denke es ist sehr ungewöhnlich für Prinz Harry, sich mit solchen starken Worten über sein Privatleben zu äußern. Und es geht um seine Freundin. Es ist jetzt bestätigt, dass er derzeit mit Meghan Markle zusammen ist. Und ich denke, das ist eine beispiellose Reaktion auf ein beispielloses Medien-Echo, das es gegeben hat. Als der Sunday-Express die Geschichte vor zehn Tagen brachte war es nur eine Geschichte über zwei Leute, die sich verliebt hatten. Seitdem war es in verschiedenen Nachrichtenmagazinen und im Internet. Es ist jetzt ein ganz anderes Nachrichtenumfeld. Viele Leute gehen online und geben über ihre Profil Kommentare ab. Die Schleusen wurden da geöffnet und Prinz Harry versucht sie jetzt wieder zu schließen." Harry kenne die Haltung gewisser Leute, dass er aufgrund seiner Stellung mit der Öffentlichkeit leben müsse, heißt es in der Veröffentlichung aus dem Kesington Palast. Das sei er aber vollkommen anderer Meinung.