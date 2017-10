Protest gegen Verhaftung von Anführern der Unabhängigkeitsbewegung

Aus Protest gegen die Verhaftung von zwei Anführern der Unabhängigkeitsbewegung sind in Barcelona nach Polizeiangaben rund 200.000 Menschen auf die Straße gegangen. Auf Transparenten forderten die Demonstranten die Freilassung der Männer aus der Untersuchungshaft sowie die Unabhängigkeit Kataloniens. Auch in anderen Städten Kataloniens gab es ähnliche Demonstrationen. Die spanische Justiz hatte die Anführer von einflussreichen katalanischen Gruppierungen am Montagabend in U-Haft genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die Proteste von Separatisten organisiert zu haben, bei denen Beamte der Madrid unterstehenden Policia Nacional in einem Gebäude in Barcelona festgesetzt und deren Fahrzeuge zerstört wurden. Die Verhaftungen sorgten für weitere Spannungen in der schwersten politischen Krise des demokratischen Spanien. Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont sprach von politischen Gefangenen. Die katalanische Regierung will ihre Abspaltungsbestrebungen nach Angaben eines Sprechers nicht aufgeben und steuert damit auf die Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid zu. Die Zentralregierung hatte die Region aufgefordert, bis Donnerstag 10.00 Uhr klar jeder Unabhängigkeit abzusagen.