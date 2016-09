Mehr als ein Hundert Menschen haben sich am Freitag vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof versammelt. Sie demonstrierten gegen die Grundsteinlegung für das Milliardenprojekt Stuttgart 21. "Ja, weil es eine Grabsteinlegung ist. Das ist keine Grundsteinlegung, das ist eine Grabsteinlegung. Wir sind nach wie vor gegen das Projekt." "Also, ich meine, dass hier die Bürger bei diesem Bürgerentscheid mit falschen Tatsachen getäuscht wurden, sprich, also, dieser Bürgerentscheid ist nach meiner Auffassung nicht rechtskräftig, und deswegen glaube ich, dass das auch noch umgekehrt werden kann." "Die Bodenplatte ist noch nicht genehmigt, die Trichter sind noch nicht genehmigt, und die Bahn macht weiter und weiter und vergibt unser Geld. Steuergelderverschwendung." Bahn-Chef Rüdiger Grube wies in seiner Festrede die Vorwürfe der Kostenexplosion entschieden zurück. "Ich sage es auch hier ganz deutlich: Selbst wenn alle Kostenrisiken eintreten, bliebe Stuttgart 21 innerhalb des Finanzierungsrahmens in Höhe von 6,5 Milliarden Euro." Die Bahn hatte 1994 das Projekt erstmals vorgestellt. Die Bauarbeiten begannen 2010. Danach kam es zu heftigen Protesten. Streitpunkt waren neben der Zerstörung der Natur die explodierenden Baukosten. Die Proteste hatten 2011 zur Abwahl der damaligen schwarz-gelben Regierung beigetragen. Seitdem regiert in Baden-Württemberg eine grün-rote Koalition. Der Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat bei der Grundsteinlegung am Freitag allerdings gefehlt.