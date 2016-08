In der brasilianischen Stadt Sao Paulo ist es in der Nacht zu Mittwoch zu großen Protesten gegen die Amtsenthebung der Präsidentin Rousseff gekommen. Die Demonstration eskalierte und die Polizei musste Tränengas einsetzen. Mehrere Personen wurden verhaftet. Hier die Stimme einer Demonstrantin zu den Motiven für die Proteste: "Es ist nicht unsere Absicht, die Meinung der Senatoren zu ändern. Denn da steht alles fest. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass wir bis zum Ende kämpfen werden. Und dass wir für jedes unserer Rechte kämpfen werden, die sie versuchen, uns weg zu nehmen. Daher werden wir so lange auf die Straßen gehen, wie es nötig ist." Der brasilianische Senat berät am Mittwoch abschließend über eine endgültige Amtsenthebung der bereits suspendierten Präsidentin Rousseff. Rousseff wird unter anderem vorgeworfen, vor der Wahl die Haushaltszahlen geschönt zu haben. Die Präsidentin hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.