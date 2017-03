Proteste gegen Freihandelsabkommen in Chile

Wasserwerfer gegen Demonstranten in der chilenischen Stadt Vina del Mar. Anlass für die Auseinandersetzungen waren Proteste gegen das umstrittene transpazifische Partnerschaftsabkommen TPP. Die Polizei konnte die Proteste auflösen, es kam zu mehreren Festnahmen. Die Demonstranten kritisieren, dass die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen nicht transparent seien. Sie befürchten, dass große multinationale Unternehmen bevorzugt werden und die nationale Souveränität beschnitten wird. Einige sehen den freien Zugang zu Medikamenten gefährdet. Unweit der Proteste trafen sich Vertreter der chilenischen Regierung, um über die Umsetzung des Freihandelsabkommens zu beraten und dafür zu werben. Das Abkommen sei wichtig, sagte der chilenische Außenminister Heraldo Munoz: "Das ist ein wichtiger Schritt, um die Idee einer pazifischen Allianz zu stärken. Als ein Handelsbündnis, das mit anderen Bündnis oder einzelnen Ländern verhandelt. Das ist ein kraftvolles Signal. Gerade in dieser Zeit, wo es so viele Unsicherheiten gibt." Die USA hatten das Abkommen nach dem Wahlsieg von Donald Trump gekündigt. Zu den Unterzeichnern gehören neben Chile unter anderem auch Australien, Japan, Kanada, Mexiko und Neuseeland. Andere Länder sind an einer Partnerschaft mit dem Bündnis interessiert.