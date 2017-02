Proteste gegen Yildirim-Rede in Oberhausen

Türkische Fahren im Ruhrgebiet. Der türkische Regierungschef Binali Yildirim hielt am Samstag in Oberhausen vor in Deutschland lebenden Landsleuten eine Rede. Er wollte für das umstrittene Referendum werben, mit dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht ausbauen will. Die Türken entscheiden am 16. April über die Verfassungsreform. Bei dem Referendum sind auch in Deutschland lebende Türken wahlberechtigt. Die Bundesregierung hatte Yildirim im Vorfeld aufgefordert, keine innenpolitische Konflikte nach Deutschland zu tragen. Auch Grünen-Chef Cem Özdemir kritisierte den Auftritt. "Aber ich würde mir schon wünschen, dass man ihm deutlich macht, dass er Vertreter eines Staates ist, dass die Rechte, die er selber in Anspruch nimmt, den Oppositionellen der Türkei vorenthält. Also das mindeste, was man ihm sagen müsste, ist doch, dass Selahattin Demirtas, Vorsitzender der HDP, seine Abgeordneten ebenfalls dann Wahlkampf machen dürfen, in der Türkei wie außerhalb der Türkei. Übrigens auch ohne dass dort Bomben explodieren, ohne dass die Leute zusammengeschlagen werden, anschließend verhaftet werden. Von einer fairen Wahl in der Türkei zu sprechen, ist eine Farce." Im Vorfeld der Rede haben in Oberhausen mehrere Hundert Menschen gegen den Auftritt von Yildirim demonstriert. Dabei machten sich die Menschen auch für den in Istanbul wegen angeblicher Terrorpropaganda festgehaltenen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel stark. Der Vorsitzender Des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall. "Journalismus ist kein Verbrechen, und Deniz Yücel, unser Kollege, ist kein Verbrecher, er ist Journalist, er hat nichts anderes gemacht als seinen Job. Und ich sage ganz klar an Herrn Yildirim, der hier heute spricht, zeigen Sie, dass die Türkei ein Rechtsstaat ist, denn die Vorwürfe sind doch infam, die sind hanebüchen, die da erhoben werden." Der 43-Jährige mit deutschem und türkischem Pass hatte über gehackte E-Mails von Energieminister Berat Albayrak berichtet, einem Schwiegersohn Erdogans. Nach Angaben der "Welt" werfen die türkischen Behörden Yücel Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vor.