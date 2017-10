Proteste zu Putins 65. Geburtstag - Zahlreiche Festnahmen

Zum 65. Geburtstag des russischen Präsidenten Putin haben am Samstag Anhänger des Oppositionspolitikers Nawalny den Rücktritt des Staatschefs gefordert. Tausende Demonstranten versammelten sich in mehreren russischen Städten wie Moskau oder wie hier in Sankt Petersburg und riefen "Russland wird frei sein" und "Russland ohne Putin". Nawalny verbüßt eine 20-tägige Haftstrafe, weil er die Vorschriften für öffentliche Versammlungen verletzt haben soll. Er hatte zu den Kundgebungen in Moskau und anderen Städten am Geburtstag Putins aufgerufen. Insgesamt sollen nach Angaben einer Bürgerrechtsorganisation in 27 Städten mindestens 262 Aktivisten festgenommen worden sein. Es wird erwartet, dass Putin bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr erneut antritt. Nawalny will ebenfalls kandidieren. Die Wahlkommission hat dies ausgeschlossen, weil er in einem Strafverfahren verurteilt wurde. Nawalny bezeichnete den Prozess und das Urteil als politisch motiviert.