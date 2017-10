Prozessauftakt gegen mutmaßlichen IS-Unterstützer

Vor dem Oberlandesgericht in München hat am Mittwoch der Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-jährigen türkischen Staatsangehörigen vor, im Internet Kontakt zu Mitgliedern des IS gehabt und ihre Onlineaktivitäten unterstützt zu haben. So soll er IS-Extremisten neue Facebook-Accounts erstellt haben. Außerdem soll er Propaganda-Videos des IS verbreitet haben. Andreas Franck, Oberstaatsanwalt bei der bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus: "Tatsächlich hat sich die Tat selber, die Taten selber, haben sich im virtuellen Bereich abgespielt. Das heißt, auch die Beweismittel beruhen größtenteils auf Recherche im Netz, in den sozialen Netzwerken." Der Verteidiger des Angeklagten, Christoph Hermann Kühn sagte, dass sein Mandant sich seit seiner Taten verändert habe: "Also, mein Mandant hat sich von Anfang an eingelassen und er hat sich auch von Anfang an geständig eingelassen. Er sieht sich als jemand, der eben in einer schwierigen Lebensphase sich radikalisiert hat, anfällig war für diese Botschaften und mittlerweile aber diese ganze Problematik intensiv aufgearbeitet hat und völlig fern jeglicher Radikalisierung jetzt steht." Die Verteidigung rechnet damit, dass der Prozess unter Anwendung des Jugendstrafrechts durchgeführt wird. Das Urteil soll am 15. November verkündet werden.