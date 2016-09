Der Salafistenprediger und Initiator einer "Scharia-Polizei" Sven Lau muss sich seit Dienstag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgerichtes (OLG) wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem seit neun Monaten inhaftierten 35-Jährigen vor, die Extremistengruppe JAMWA in Syrien im Jahr 2013 in vier Fällen "als verlängerter Arm" unterstützt zu haben. Er habe Geld für die Gruppe gesammelt und Kampfwillige rekrutiert, sagte Bundesanwalt Malte Merz in seiner Anklageschrift. "Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte seine Stellung als richtungsweisende und -bestimmende Person in der salafistischen Szene nutzte, um ein Netzwerk Gleichgesinnter zu schaffen, das von Deutschland unmittelbar bis nach Syrien zu der terroristischen Vereinigung reichte." Laus Verteidiger Mutlu Günal hingegen sagte am Dienstag, er sehe in der Anklage einen "juristischen Blindflug. "Der Flug wird sehr bald enden, sobald die zwei Kronzeugen hier sind und aussagen, wird sich der Senat und auch die Öffentlichkeit ein Bild von beiden machen können. Der eine ist geistig leider nicht gesund, so ist das, der ist verrückt. Der andere ist ein notorischer Lügner, der die Version hier zum 37. Male anders erzählt hat. Wir werden dann beim nächsten Mal die 38. Version hören. Und da kann jeder kommen." Der Vorsitzende Richter Frank Schreiber hat zunächst 30 Verhandlungstage bis Mitte Januar 2017 anberaumt. Lau droht eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren. Bis 2011 war Lau mit seinem Netzwerk "Einladung zum Paradies" in Mönchengladbach aktiv. Nach Angaben von NRW-Innenminister Ralf Jäger war er danach für verschiedene salafistisch-extremistische Organisationen tätig, darunter auch das Koran-Verteiler-Netzwerk "Lies!". 2014 hatte Lau bundesweite Empörung ausgelöst, als er und weitere Islamisten mit uniform-ähnlichen Westen in Wuppertal für eine Scharia-Polizei warben. Jäger zufolge zeigten ihn Internet-Videos bereits 2013 in Bürgerkriegsgebieten in Syrien.