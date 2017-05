Rasche Lösung in Debatte über Diesel-Fahrverbot angepeilt

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann forderte in der Debatte über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Stuttgart eine rasche Lösung. "Wir müssen das schnell und zügig klären, damit diese negativen Diskussionen mal beendet werden." Die grün-schwarze Landesregierung hatte wegen häufig überhöhter Stickoxid- und Feinstaubwerte in Stuttgart im Februar zeitweise Fahrverbote ab 2018 beschlossen. Die Autoindustrie lehnt Fahrverbote ab. Der Grünen-Politiker traf sich am Freitag mit Vertretern der Autobranche in Stuttgart. An dem Autogipfel nahmen unter anderem die Vorstandschefs von Daimler und Bosch teil. Eines der Themen war die Elektromobilität. Der Verkauf von E-Autos kommt trotz einer Kaufprämie nur schleppend voran. In Deutschland sind nach wie vor weit unter 100.000 Autos mit elektrischem Antrieb unterwegs.