Anhänger der rechtsextremen Identitären Bewegung haben am Samstag das Brandenburger Tor besetzt und Banner entrollt. Mit der Aktion will die Gruppe nach eigenen Angaben gegen die Asylpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Viele Zuschauer reagierten spontan mit Sprechchören und riefen „Nazis raus!". Der regierende Bürgermeister Michael Müller nannte es „widerlich", wie Demokratiefeinde versuchten sich ein Symbol anzueignen, das für ein demokratisches, friedliches und weltoffenes Deutschland stehe. Nach etwa 50 Minuten war die Aktion vorbei. Die Polizei nahm die Personalien der Rechtsextremen auf und ermittelt nun wegen Nötigung, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Identitäre Bewegung existiert in verschiedenen europäischen Ländern und richtet sich vor allem gegen die Einwanderung von Muslimen nach Europa. Für ihre Ziele setzt die Bewegung vor allem auf das Internet, Mittel der Popkultur und öffentlichkeitswirksame Guerilla-Aktionen. Seit Mitte August wird die Identitäre Bewegung vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Die Aktivitäten seien gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet, so die Behörde.